Гонконг, Китай, , 09:54 — REGNUM Генеральное консульство Российской Федерации в САР Гонконг и САР Макао предупредило 25 октября на своей страничке в социальной сети Facebook о готовящихся новых протестных акциях в Гонконге.

Под данным дипломатического ведомства, ближайшие акции протеста в Гонконге должный пройти 25 октября в районах Central, Kwun Tong, Mongkok, Fortress Hill и Quarry Bay. На следующий день, 26 октября, акции продолжатся в районе Central, а 27 октября — в районе Tsim Sha Tsui.

Информация была собрано ведомством на основе публикаций самих организаторов и участников протестных акций в социальных сетях. Дипломаты рекомендуют российским гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей в эти дни, а также следить за обстановкой из новостей при планировании визитов в Гонконг.

Напомним, что протесты в Гонконге не утихают уже несколько месяцев. Формальная причина — законопроект об экстрадиции граждан Гонконга в Китай, в случае совершения ими серьезных преступлений на территории материкового Китая, для последующего суда. Фактически же протесты давно переросли в погромы, мародерство и вандализм, а также избиение сотрудников органов правопорядка.