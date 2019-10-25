Анкара, , 11:21 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT ответил на вопросы корреспондентов. Он заявил: «Тот, кто известен под кодовым именем «Мазлум», — это террорист, находящийся в «красном списке» (террористов, разыскиваемых МВД Турции). Что это значит? Между Турцией и США заключено соглашение о выдаче. США должны нам его выдать».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Это то, что предписывается спецификой розыска по «красному списку». Я общался на эту тему с нашим Министерством юстиции, полагаю, запрос они составят и направят. Нам должны его выдать».

Турецкий лидер добавил: «Согласно ст. 1 договоре о Североатлантическом альянсе, у нас есть обязательства по защите друг друга от любых нападений. Но сейчас ситуация повернулась так, что Германия и Франция ведут переговоры по этому поводу с главарями террористической группировки. Также это делали американские официальные лица и сенаторы. Мы и говорим: «Что это ещё такое?!». С одной стороны вы говорите о том, что выступаете против терроризма, а с другой, к сожалению, — открыв все каналы, садитесь с ними за стол переговоров».