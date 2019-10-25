Хараре, , 10:05 — REGNUM В пятницу, 25 октября, тысячи жителей Зимбабве планируют принять участие в марше протеста с призывом положить конец санкциям, введенным Соединенными Штатами Америки (США) и Европейским союзом (ЕС) в отношении южноафриканской страны. Правительство Зимбабве обвиняет введенные санкции во всех экономических проблемах страны, передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, пятница была объявлена выходным днем, а по 10 провинциям страны были отправлены сотни автобусов, чтобы доставить людей на марш в столицу страны, Хараре. В рамках марша также были запланированы выступления правительственных чиновников, передают журналисты. Подобные марши также будут проведены в крупных городах по всей стране, где выступят ведущие бизнесмены, организации гражданского общества, студенты и борцы за свободу, сообщает местная газета Herald.

Напомним, что санкции США были введены в 2002 году в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в Зимбабве и захватом ферм, принадлежащих местным владельцам. Пресс-служба правительства Зимбабве заявляет, что санкции обошлись стране в миллиарды долларов в виде упущенной выгоды, поскольку теперь она страдает от нехватки поставок основных товаров, таких как топливо, электроэнергия и вода.

В августе региональный блок Сообщества развития стран юга Африки (САДК), состоящий из 16 стран юга Африки, призвал США и ЕС «немедленно отменить» санкции.

Лидеры стран сообщили, что «коллективно заявят о своем несогласии с санкциями против Зимбабве через различные платформы 25 октября», — сказал исполнительный секретарь САДК доктор Стергомена Такс.

Как передают репортеры ВВС, США и ЕС поддерживают санкции против Зимбабве, ссылаясь на отсутствие прогресса в демократических реформах и реформах в области защиты прав человека, а также отмены ограничений свободы прессы. Санкции ориентированы как на отдельных лиц, так и на компании, отмечают журналисты.