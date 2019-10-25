Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Угрозы отсрочки депортации Марии Бутиной после ее освобождения из американской тюрьмы нет, рассказал адвокат гражданки России Роберт Дрисколл.

По его словам, в рамках вынесенного приговора был подписан ордер суда на высылку Бутиной из страны.

При этом иммиграционные органы и министерство юстиции согласились с тем, что обвинение, по которому она согласилась признать свою вину, является правонарушением, карающимся в том числе депортацией, уточнил он.

«И иммиграционно-таможенная служба согласилась с тем, что депортирует ее незамедлительно», — сказал в беседе с ТАСС Дрисколл.

Как сообщало ИА REGNUM, Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ей предъявили обвинения, что она якобы налаживала связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений. Это расценили как деятельность иностранного агента. Срок ее тюремного заключения заканчивается 25 октября.

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