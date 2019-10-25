Москва, , 09:47 — REGNUM Конфликтные отношения, которые сложились у Турции с остальными членами НАТО можно назвать парадоксальными, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вопрос о возможно исключении Турции из состава НАТО, в связи с ее военной операции против сирийских курдов.

Турция и Евросоюз

«С формальной точки зрения Турция является членом военного альянса и на официальном уровне разговоров о выходе Турции из состава НАТО или об ее исключении из НАТО пока не велось, — сказал Шаповалов. — Тем не менее, отношения уже явно конфликтные. Это касается не только США, но и той же Германии. Мы помним, как складывались их отношения последние несколько лет. Это достаточно жесткая полемика между лидерами Германии и Турции. Это откровенно антитурецкие выпады в германской прессе, это демарши немецких официальных представителей и фактически конец истории с вступлением Турции в ЕС».

Как подчеркнул политолог, на протяжении многих десятков лет Турция рассматривалась в качестве потенциального кандидата на вступление в ЕС, но сейчас эта тема фактически закрыта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы фракции Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Рольфа Мютцениха, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу необходимо оценить, какие последствия турецкая операция в Сирии будет иметь для её роли в НАТО и что генсеку придётся сказать, убеждён ли он в надёжности Турции.