Киев, 25 октября 2019, 09:52 — REGNUM Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила дело против депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Вячеслава Медяника, заявил 24 октября глава САП Назар Холодницкий в эфире телеканала «1+1».
Напомним, журналисты опубликовали фото переписки Медяника, сделанное в стенах Верховной рады. В ней депутат якобы обещал неизвестному «порешать» ряд вопросов с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал проверить на полиграфе группу депутатов Верховной рады, подозреваемых во взяточничестве. В их число был также включён Вячеслав Медяник.
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