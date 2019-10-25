Киев, , 09:52 — REGNUM Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила дело против депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Вячеслава Медяника, заявил 24 октября глава САП Назар Холодницкий в эфире телеканала «1+1».

"Относительно господина Медяника к нам поступило заявление о преступлении. И такое производство зарегистрировано», — рассказал он.

Напомним, журналисты опубликовали фото переписки Медяника, сделанное в стенах Верховной рады. В ней депутат якобы обещал неизвестному «порешать» ряд вопросов с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал проверить на полиграфе группу депутатов Верховной рады, подозреваемых во взяточничестве. В их число был также включён Вячеслав Медяник.

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