Джакарта, , 09:39 — REGNUM Иностранные СМИ отметили прошлые грехи, совершенные недавно назначенным на пост министра обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщает Sindonews.

Американские СМИ написали, что «индонезийский генерал, обвиняемый в похищении человека, назван министром обороны».

«Прабово Субианто, бывший генерал, которого отстранили за нарушение закона, нарушение прав человека и нарушение приказов, будет курировать оборонную политику Индонезии», — пишет The New York Times.

Между тем, британское издание The Guardian отметило, что день, когда Прабово Субианто был назначен министром обороны Индонезии, стал темным днем в области прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил о назначении Прабово Субианто на пост министра обороны страны.

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