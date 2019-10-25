Берлин, , 09:40 — REGNUM Войска США в Германии используются для наращивания напряжённости в российско-германских отношениях. Об этом 25 октября в своем обращении к немецкому правительству выступили депутаты Левой партии в бундестаге.

«Присутствие американских войск в регионе используется для наращивания напряжённости в отношениях с Россией», — приводит RT текст обращения.

Также в нем уточняется, что американские войска перебрасываются с одной американской базы на другую и приближаются к западной границе России.

Кроме этого, указывается, что такие передислокации американских военных «нарушают дух «Договора 2 + 4», заключенного в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Великобританией и США, исключающий возможность присутствия в восточных федеративных землях Германии ядерного оружия и иностранных войск.

При этом депутаты Левой партии выразили недовольство нахождением американских военных в Польше и Литве, и напомнили, что в настоящее время в Германии дислоцируется свыше 35 тысяч военных США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение главы Белого дома Дональда Трампа оставить небольшое число военных США в нефтеносных районах арабской республики, заявил, что нахождение любых иностранных военных, в частности американских солдат, на территории Сирии является незаконным и все они должны покинуть страну.