Москва, 25 октября 2019, 09:35 — REGNUM В настоящее время у Турции сложились конфликтные отношения почти со всеми ее союзниками по блоку НАТО, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что бундестаге ФРГ поставили по сомнение членство Турции в НАТО.
Но последнее время, как заметил эксперт, по мере усиления геополитических позиций и амбиций Турции и по мере того, как Турция превращается в самостоятельного игрока, существенно возрастает конфликтность в отношениях между Турцией и ее западными союзниками. Как с США и так и со странами ЕС. По сути, полагает Шаповалов, имеет место ситуация, когда у Турции со всеми союзниками по блоку НАТО сложились конфликтные отношения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава фракции Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Рольф Мютцених поставил под сомнение членство Турции в НАТО в свете военной операции Анкары против сирийских курдов.
Читайте ранее в этом сюжете: В бундестаге ФРГ поставили под сомнение членство Турции в НАТО