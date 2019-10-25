Дамаск, , 09:26 — REGNUM Сирия намерена уже в ближайшее время вернуть под контроль государства нефтяные месторождения в провинции Дейр-эз-Зор, независимо от намерения США оставить в этом районе часть американских военнослужащих. Такое заявление в интервью газете «Известия» сделал заместитель председателя международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад.

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При этом аль-Асад не исключил, что это будет сделано в рамках военной операции.

«Америка потерпела поражение в Сирии, поэтому слова президента США Дональда Трампа выглядят скорее как лишняя попытка самоутвердиться», — подчеркнул политик.

Он добавил, что власть и стабильность в регионе будет обеспечивать не «курдская милиция или какие-то иностранные силы», а правительственная армия Сирии и те игроки, которые присутствуют в САР с согласия Дамаска (имеются в виду Россия и Иран).

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Добавим, что на сегодняшний день под контролем курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) находится 11 крупнейших нефтяных месторождений в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, где сосредоточено до трети всей сирийской нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявил о намерении направить дополнительные войска на северо-запад Сирии для защиты нефтяных объектов от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Ранее о планах усилить охрану нефтяных объектов в Сирии заявлял и американский лидер Дональд Трамп. По его словам, существует угроза возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и захвата месторождений ее боевиками.

Добавим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что нахождение любых иностранных войск, в том числе и американских, на территории Сирии является незаконным. Он подчеркнул, что законно на сирийской территории могут находиться только российские подразделения, так как об этом Россию официально просило руководство Сирии.

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