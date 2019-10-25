Иркутск, , 09:17 — REGNUM Зампред российского правительства Виталий Мутко в очередной раз раскритиковал темпы работ по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. На заседании правительственной комиссии он заявил, что промышленного строительства в регионе не ведётся.

Виталий Мутко Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в настоящий момент идут работы по восстановлению дорог и инженерных сооружений, тогда как по всем остальным ничего не происходит.

«Это не стройка, это не темп, это баловство какое-то… Все сроки нарушены», — передаёт слова вице-премьера РИА Новости.

Чиновник отметил, что власти региона должны всё отложить и наладить эту работу. Если же ситуация не поменяется, Виталий Мутко пригрозил ввести прямое федеральное управление над областью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее критике работу региональных властей подверг президент России Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что из более чем пяти тысяч свидетельств на получение жилья лишившимся крова профинансированы только около 26%. Напомним, в результате двух волн паводка в Иркутской области были подтоплены более 10 тыс. домов в десятках населённых пунктов.

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