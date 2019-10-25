Москва, , 10:25 — REGNUM Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия российских военных полицейских в Сирию для выполнения специальных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия дополнительно отправила в Сирию около 300 сотрудников военной полиции из Чечни.

Военнослужащие будут задействованы в патрулировании назначенных районов для обеспечения безопасности населения и поддержки правопорядка.

Также российские полицейские будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны из 30-километровой зоны у сирийско-турецкой границы.