Москва, 25 октября 2019, 10:25 — REGNUM Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия российских военных полицейских в Сирию для выполнения специальных задач.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия дополнительно отправила в Сирию около 300 сотрудников военной полиции из Чечни.
Военнослужащие будут задействованы в патрулировании назначенных районов для обеспечения безопасности населения и поддержки правопорядка.
Также российские полицейские будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны из 30-километровой зоны у сирийско-турецкой границы.