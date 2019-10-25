Омск, , 09:00 — REGNUM В Омске 25 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведёт совещание с губернаторами по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибири.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, в совещании также примет участие полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Также участники совещания обсудят защищенность информационных ресурсов госорганов и поговорят о дополнительных мерах по решению социально-экономических проблем военнослужащих.