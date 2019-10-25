Амстердам, , 08:56 — REGNUM Голландская прокуратура хочет вернуть из Сирии 29 граждан Голландии, которые в разное время выехали туда, чтобы примкнуть к группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет NRC.

Ранее говорилось о порядка 10 человек. Тогда речь шла о женщинах, подозреваемых в террористических преступлениях. Теперь в список прокуратуры включены и мужчины. Все они находятся в лагерях и тюрьмах в Северной Сирии. Как известно, после турецкого вторжения там обстановка сейчас крайне неспокойная.

Представитель прокуратуры сообщил газете, что все голландские граждане в Сирии, подозреваемые в терроризме, должны предстать перед судом. Но это будет возможно только после того, как подозреваемые будут вывезены из сирийских лагерей и окажутся в пределе досягаемости голландского правосудия.

Между тем правительство Голландии уже не раз настаивало на том, что не разделяет точки зрения прокуратуры. По мнению правительства, предпочтительнее было бы лишить голландцев в Сирии гражданства, после чего их могли бы судить в Ираке.