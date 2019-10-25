Кемерово, , 08:55 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв «настоятельно» рекомендовал чиновникам региона изучать комментарии в соцсетях и своевременно реагировать на них. С таким обращением к главам территорий и своим заместителям Цивилёв обратился со своей странице в социальной сети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу сделать акцент на этом: комментарии жителей в соцсетях по тому или иному вопросу — это уникальная возможность для меня, для моих заместителей, для глав территорий проанализировать состояние дел. А самое главное — тут же отреагировать и решить проблему. Ведь для этого мы и работаем, — написал он. — Поэтому настоятельно рекомендую главам территорий и всем моим заместителям изучать комментарии в своих и моих соцсетях. И оперативно реагировать».

Губернатор Кузбасса подчеркнул, что взял «эту работу» на свой контроль.