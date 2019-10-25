Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM В столице Среднего Урала прошло учредительное собрание неформального «Комитета за прямые выборы мэра». Об этом сообщает ИА Znak.

Политики, политологи и общественники обсудили, каким образом можно вернуть прямые выборы градоначальника в Екатеринбурге. Участники сбора посчитали, что необходимо повлиять на общественное мнение, чтобы изменение выборной системы стало возможным.

Структуру ожидаемо возглавил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. В оргкомитет выдвинулись экс-депутат гордумы Дмитрий Головин, активисты Иван Волков и Ярослав Ширшиков, координатор екатеринбургского отделения «Левого фронта» Константин Анисимов, руководитель местного филиала Transparency International Екатерина Петрова и политолог Михаил Корабельников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Екатеринбурге поступил в свердловское заксобрание. Впрочем, автор инициативы Вячеслав Вегнер уверен, что без широкой общественной поддержки судьба законопроекта будет незавидной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге создадут комитет за возвращение прямых выборов мэра