Москва, , 08:54 — REGNUM Бывший командующий Черноморским флотом России и заместитель командующего ВМФ РФ Александр Витко станет новым начштаба ВМФ России. Об этом 24 октября сообщил источник в Минобороны России.

«Главный штаб ВМФ возглавит адмирал Александр Витко, на этом посту он заменит вице-адмирала Андрея Воложинского», — приводит ТАСС слова источника.

Также он рассказал, что данное назначение ожидается в ноябре текущего года и что для него уже готовые все соответствующие необходимые документы.

Отметим, Александр Витко родился в Витебске 13 сентября 1961 года и закончил высшее военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. В 1984 году начал службу в качестве помощника командира ракетного катера и к 2006 году стал командующим войсками и силами на Северо-востоке РФ. С 2009 по 2013 год занимал должность заместителя командующего Северным флотом, а с 2013 по 2018 год был командующим Черноморским флотом России. В 2018 году был назначен на должность заместителя главкома ВМФ.