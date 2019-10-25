Париж, , 08:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал в Сен-Дени (Реюньон) «навыки» Тьерри Бретона, которого он выдвинул на пост еврокомиссара, сообщает Le Figaro.

«Тьерри Бретон обладает необходимыми навыками и опытом», — заявил президент в ходе пресс-конференции.

«Поскольку Тьерри Бретон был директором публичной компании, группы France Telecom, был министром экономики и финансов чуть более двух лет под председательством Жака Ширака, с настоящими результатами, опытом, он также преуспел в качестве главы Atos», — пояснил Эммануэль Макрон.

Глава государства также отметил, что компания Atos, по сравнению с желанным портфелем комиссара по промышленной политике, внутреннему рынку, цифровым технологиям, обороне и космосу, «не будет проблемой в работе».

Ранее Atos объявил, что с 1 ноября генеральный директор Тьерри Бретон будет заменен нынешним управляющим директором Эли Жираром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции предложил кандидатуру 64-летнего Тьерри Бретона, нынешнего генерального директора группы Atos и бывшего министра экономики, на должность еврокомиссара.

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