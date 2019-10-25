Вашингтон, , 08:48 — REGNUM 5 ноября помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэвид Стилвелл посетит Южную Корею с официальным визитом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей госдепартамента США.

Согласно опубликованным данным, в период с 21 октября по 7 ноября Стилвелл посетит шесть стран, такие как Япония, Мьянма, Малайзия, Таиланд, Южная Корея и Китай.

Известно, что в рамках своего визита в Южную Корею помощник госсекретаря США встретится с высокопоставленными должностными лицами Сеула, с которыми обсудит пути укрепления двустороннего сотрудничества и наращивания сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.