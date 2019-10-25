Абуджа, , 08:47 — REGNUM ООН вновь открыла свой офис в столице Нигерии, Абудже, более чем через восемь лет после того, как он был уничтожен в результате теракта исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает ВВС Africa.

Как передает телерадиокомпания, тогда по меньшей мере 23 человека были убиты и десятки ранены.

До настоящего момента сотрудники ООН работали в ряде небольших зданий, разбросанных по всей Абудже. Теперь офис ООН вернули на прежнее место в четырехэтажном здании, восстановленном нигерийским правительством, передают журналисты.

На официальной церемонии открытия, прошедшей в четверг, 24 октября, присутствовал заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, который назвал мероприятие днем празднования неповиновения террору.