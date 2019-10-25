Париж, , 08:44 — REGNUM Российская Федерация вновь стала мировой державой, отстаивая суверенитет других стран. Об этом заявил экс-посол Франции в Москве, сотрудник Института международных и стратегических исследований Жан де Глинаисти.

По его словам, успех России заключается в том, что она умеет говорить и договариваться со всеми. При этом прекращения боевых действий в Сирии добилась именно Россия, а не США, уточнил он.

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Кроме того, у России есть два столпа внешней политики великой державы — мягкая сила и безопасность, добавил дипломат. Вместе с тем особенность РФ заключается в том, что она является мировой державой без больших финансовых возможностей, сказал Глинаисти в интервью Le Figaro.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате шестичасовых переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи 22 октября был выработан меморандум, на основе которого прекращены боевые действия на севере Сирии, соблюдена её территориальная целостность, гарантирована безопасность курдского населения и приграничных районов Турции, а под контроль Дамаска вернулись обширные районы, несколько лет существовавшие под контролем США.

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