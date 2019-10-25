Ханой, , 08:45 — REGNUM Китайское исследовательское судно «Хайзыонг-8» покинуло вьетнамские территориальные воды в Южно-Китайском море после проведения там изысканий в течение нескольких месяцев. Об этом сообщила 25 октября газета «Туой че», отслеживавшая перемещения корабля через специальный сервис.

«Хайзыонг-8» находилось в данной акватории с июля и продолжало работы, несмотря на официальные протесты Ханоя. Как утверждают власти Вьетнама, оно нарушило исключительную экономическую зону Вьетнама и посягало на континентальный шельф государства.

Напомним, спор о границах в Южно-Китайском море длится в течение многих лет. На архипелаг Спартли кроме Вьетнама и Китая претендуют Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Острова необитаемы, и у них небольшая площадь. Но они имеют стратегическое значение, кроме того, по некоторым данным, там могут находится значительные запасы нефти и газа.