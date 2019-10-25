Вашингтон, 25 октября 2019, 08:37 — REGNUM Россия и Турция превратили Иран из ближневосточного игрока в простого наблюдателя за разворачивающимися событиями, заявил журналист Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.
По словам журналиста, президента Ирана Хасана Рухани может несколько утешить надежда на то, что он может стать ключевой фигурой в рамках следующего раунда переговоров. Однако пока ему выпала роль простого зрителя, а не игрока.
Напомним, на этой неделе, 22 октября, президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи. По итогам встречи стороны приняли меморандум по ситуации в Сирии.
Ранее Турция начала в приграничных районах Сирии операцию «Источник мира» после того, как США вывели свои войска из северо-восточного региона САР.
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