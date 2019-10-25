Вашингтон, 25 октября 2019, 08:34 — REGNUM В 2020 году ситуация на Ближнем Востоке может дополнительно осложниться, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.
По словам Лейка, скоро данная уступка — одна из худших ошибок, допущенных в ходе переговоров, — даст о себе знать, поскольку срок действия эмбарго на поставки оружия истекает 18 октября 2020 года.
Если эмбарго в отношении поставок оружия в Иран будет снято, ситуация на Ближнем Востоке может стать ещё хуже, считает журналист.
Напомним, в 1990-х годах Китай и Россия поставили в Иран большое количество различных систем вооружений, которые Тегеран затем использовал для создания собственного оружия. Китай и Россия обладают технологиями, которые могут существенно улучшить военный потенциал Ирана.
Например, у КНР и России есть крылатые ракеты, замаскированные под грузовые контейнеры, которые с лёгкостью можно установить на обычные грузовые суда.
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