Вашингтон, , 08:34 — REGNUM В 2020 году ситуация на Ближнем Востоке может дополнительно осложниться, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

«Ещё в 2015 году, когда американские переговорщики отчаянно пытались договориться с Ираном об ограничении его ядерной программы, США пошли на одну роковую уступку, согласившись с тем, что эмбарго ООН в отношении поставок обычных вооружений в Иран будет снято через пять лет», — заявил журналист.

По словам Лейка, скоро данная уступка — одна из худших ошибок, допущенных в ходе переговоров, — даст о себе знать, поскольку срок действия эмбарго на поставки оружия истекает 18 октября 2020 года.

Если эмбарго в отношении поставок оружия в Иран будет снято, ситуация на Ближнем Востоке может стать ещё хуже, считает журналист.

«В 2020 году два самых сильных геополитических конкурента США получат возможность продавать Ирану передовые ракетные технологии… США придётся хорошенько постараться для того, чтобы убедить Китай и Россию отказаться от поставок оружия Ирану во имя стабильности на Ближнем Востоке. Сказать, что данное предприятие имеет мало шансов на успех — значит, ничего не сказать», — говорится в статье.

Напомним, в 1990-х годах Китай и Россия поставили в Иран большое количество различных систем вооружений, которые Тегеран затем использовал для создания собственного оружия. Китай и Россия обладают технологиями, которые могут существенно улучшить военный потенциал Ирана.

Например, у КНР и России есть крылатые ракеты, замаскированные под грузовые контейнеры, которые с лёгкостью можно установить на обычные грузовые суда.

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