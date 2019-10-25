Париж, , 08:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обозначил свою позиции в отношении «мусульманской вуали» в общественных местах и государственных органах, сообщает Le Figaro.

«Ношение мусульманской вуали в общественных местах — не мое дело. Её ношение в государственных органах, школе, когда мы обучаем наших детей, это мое дело», — заявил Эммануэль Макрон в связи с противоречиями, которые разгорелись в правительстве.

«В государственных службах существует нейтралитет. Когда мы обучаем наших детей, мы просим, чтобы не было показного религиозного знака», — отметил Эммануэль Макрон после слов главы политической партии Марин Ле Пен, которая призвала запретить ношение «мусульманской вуали» в общественных местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, споры в вопросе ношения мусульманской вуали возникли после того, как женщину-мусульманку попросили снять вуаль, закрывающую голову и лицо, в здании регионального совета в Дижоне.

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