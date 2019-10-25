Сеул, , 08:19 — REGNUM 24 октября в Сеуле состоялась встреча министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и спецпредставителя Швеции по делам Корейского полуострова Кента Хэштета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, стороны обменялись мнениями о рабочих переговорах США и КНДР, а также подтвердили намерения о сотрудничестве по данному вопросу.

Известно, что в рамках встречи южнокорейский дипломат высоко оценила роль Швеции в диалоге по денуклеаризации.

В свою очередь, спецпредставитель Швеции высоко оценил действия правительства Южной Кореи, направленные на установление мира на Корейском полуострове.

Напомним, что 23 октября Кент Хэштет провел встречи с министром объединения Ким Ён Чхолем и спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

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