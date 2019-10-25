Оренбург, 25 октября 2019, 08:14 — REGNUM В Оренбургской области набранный темп строительства детских садов позволит в ближайшие три года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет. Об этом заявил и. о. министра образования Алексей Пахомов во время инспектирования хода строительных работ образовательных учреждений в Оренбургском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
«Конкретные результаты нашей работы по национальному проекту «Демография» оренбуржцы увидят уже к концу текущего (2019) года, — сказал Алексей Пахомов. — По всей области откроется 19 новых детских садов. Финансовое обеспечение, предусмотренное в 2019 году на эти цели из федерального, областного и муниципальных бюджетов, составляет более 1,5 млрд рублей».
На 2020 год в Оренбургском районе запланировано строительство трех детских садов: в поселке Ленина (ЖК «Заречье»), в поселке Ивановка (ЖК «Экодолье»), в селе Нежинка.
Доступное и качественное образование невозможно обеспечить без решения инфраструктурных вопросов. В этой связи перед правительством Оренбургской области и министерством образования стоят две главные задачи: к 2025 году ликвидировать двухсменную форму обучения в школах и до 2021 года достичь 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Эти задачи решаются в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и национального проекта «Демография».
22 октября и.о. министра образования Алексей Пахомов во время рабочей поездки посетил строящиеся детский сад и школу в Оренбургском районе. Школу в селе им. 9 Января Оренбургского района начали строить в 2019 году, до конца года объект уже будет введен в эксплуатацию. Из федерального, областного и местного бюджетов на строительство выделены средства в сумме более 300 млн рублей. В настоящее время степень готовности составляет около 70%.
До 2024 года в рамках проекта «Современная школа» планируется создание более трех тысяч ученических мест за счет строительства и приобретения новых зданий школ, обновления материально-технической базы по программам цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.
«Губернатор ставит задачу, согласно которой мы ищем любые возможности ввести дополнительные объекты в программу строительства новых школ и детских садов, — добавил Алексей Пахомов. — В следующем (2020) году будет начато строительство еще трех школ. В Оренбургском районе будет построена школа на 500 мест в селе Подгородняя Покровка».
В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году в Оренбургском районе введут в строй девять детских садов на 445 мест. Строительная готовность объектов составляет от 70% до 98%.