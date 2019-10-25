Оренбург, , 08:14 — REGNUM В Оренбургской области набранный темп строительства детских садов позволит в ближайшие три года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет. Об этом заявил и. о. министра образования Алексей Пахомов во время инспектирования хода строительных работ образовательных учреждений в Оренбургском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Конкретные результаты нашей работы по национальному проекту «Демография» оренбуржцы увидят уже к концу текущего (2019) года, — сказал Алексей Пахомов. — По всей области откроется 19 новых детских садов. Финансовое обеспечение, предусмотренное в 2019 году на эти цели из федерального, областного и муниципальных бюджетов, составляет более 1,5 млрд рублей».

На 2020 год в Оренбургском районе запланировано строительство трех детских садов: в поселке Ленина (ЖК «Заречье»), в поселке Ивановка (ЖК «Экодолье»), в селе Нежинка.

Доступное и качественное образование невозможно обеспечить без решения инфраструктурных вопросов. В этой связи перед правительством Оренбургской области и министерством образования стоят две главные задачи: к 2025 году ликвидировать двухсменную форму обучения в школах и до 2021 года достичь 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Эти задачи решаются в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и национального проекта «Демография».

22 октября и.о. министра образования Алексей Пахомов во время рабочей поездки посетил строящиеся детский сад и школу в Оренбургском районе. Школу в селе им. 9 Января Оренбургского района начали строить в 2019 году, до конца года объект уже будет введен в эксплуатацию. Из федерального, областного и местного бюджетов на строительство выделены средства в сумме более 300 млн рублей. В настоящее время степень готовности составляет около 70%.

«Удовлетворяет то, что работы идут в соответствии с намеченным графиком. Здесь будут обучаться 264 человека. Для Оренбургского района объект очень важный и востребованный. В Оренбурге и Оренбургском районе пока около 10 тысяч детей вынуждены учиться во вторую смену. Поэтому строительство новых объектов находится на личном контроле губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Мы видим, что здесь трудятся практически в три смены 150 человек. То есть, делается все необходимое, чтобы завершить строительство в намеченные сроки», — отметил глава ведомства.

До 2024 года в рамках проекта «Современная школа» планируется создание более трех тысяч ученических мест за счет строительства и приобретения новых зданий школ, обновления материально-технической базы по программам цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.

«Губернатор ставит задачу, согласно которой мы ищем любые возможности ввести дополнительные объекты в программу строительства новых школ и детских садов, — добавил Алексей Пахомов. — В следующем (2020) году будет начато строительство еще трех школ. В Оренбургском районе будет построена школа на 500 мест в селе Подгородняя Покровка».

В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году в Оренбургском районе введут в строй девять детских садов на 445 мест. Строительная готовность объектов составляет от 70% до 98%.