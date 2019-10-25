Мадрид, , 07:53 — REGNUM «Новое решение каталонского правительства опять разозлило местную полицию (Mossos d’Esquadra), — пишет 24 октября испанское издание La Vanguardia. — Речь идет не только о полном отсутствии поддержки со стороны председателя Женералитета в обмен на борьбу с беспорядками после приговора по делу «1 октября» и требовании инициировать расследование действий полицейских. К этому пришлось добавить тот факт, что исполнительная власть велела юристам избегать ее упоминания в роли обвинителя при начале процессов в отношении 104 человек, задержанных в ходе беспорядков».

Стратегия власти призвана угодить движению за независимость, однако полицейские интерпретируют её как ещё одно доказательство того, что правительство повернулось к ним спиной. Всё это вынудило вчера шефа каталонской полиции Эдуара Саллена разослать своим сотрудникам письма с ободрением и благодарностью за «преданность, профессионализм и жертвенный дух» в ходе противостояния «невиданному насилию».

После того, как правительство выступило обвинителем на первых четырёх процессах против радикалов, оно подверглось критике со стороны значительной части сторонников независимости. Те заявляли, что Женералитет сам себе противоречит: сначала призывает народ протестовать, а потом сажает за это в тюрьму. Депутат от сепаратистской партии CUP Мария Сирвент даже обвинила вчера каталонского лидера Кима Торру в сотрудничестве с «репрессивным государственным аппаратом». В итоге власть изменила свой образ действий. Теперь задержанных обвиняет только прокуратура, а правительство пытается выиграть время.