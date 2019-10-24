В бундестаге ФРГ поставили под сомнение членство Турции в НАТО
Глава фракции СДПГ в бундестаге ФРГ Рольф Мютцених поставил под сомнение членство Турции в НАТО в свете военной операции Анкары против сирийских курдов.
Россия перебросила в Сирию 300 военных полицейских
Россия дополнительно отправила в Сирию около 300 сотрудников военной полиции из Чечни.
Постпред РФ в ООН: В Сирии мы никого не учим, а просто делаем
Постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил Западу реально содействовать стабилизации обстановки в Сирии, а не поучать других.
США направят дополнительные войска в Сирию сторожить нефть
США намереваются направить дополнительные войска на северо-запад Сирии для «защиты» нефтяных объектов. При этом нахождение любых иностранных войск, в том числе и американских, на территории Сирии без согласия Дамаска является незаконным.
Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие
Постпред Турции в ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совбеза ООН заявил, что совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.
Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию в Сирии
Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас по инициативе немецкой стороны обсудили по телефону ситуацию в Сирии