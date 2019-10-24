Президенты России и Турции 22 октября подписали меморандум по мирному урегулированию на севере Сирии. Сохраняется территориальная целостность этой страны, остановлены боевые действия, гарантируется безопасность курдского населения и приграничных районов Турции, под контроль Дамаска возвращаются районы, где незаконно находились войска США. Меморандум разрешил ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы, другие меры по деэскалации конфликта.