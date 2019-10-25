Элиста, , 07:31 — REGNUM Элистинский городской суд поддержал организаторов публичного мероприятия, проведение которого намечено на 27 октября в столице Калмыкии на площади Победы.

Ранее администрация города отказалась согласовать заявку на проведение мероприятия 27 октября, сославшись на несоответствие территории площади Победы с заявленным количеством участников в пять тысяч человек и предложив провести акцию после 11 ноября. Тогда же организаторы высказали несогласие с позицией администрации города. 23 октября Элистинский городской суд вынес решение по делу о проведении публичного мероприятия.

В решении, в частности, говорится: «Обязать администрацию города Элисты не препятствовать проведению публичного мероприятия в заявленную дату и время. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд РК в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме».

Администрация Элисты уже заявила о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда.

«Администрация Элисты не согласна с указанным решением Элистинского городского суда, поскольку фактически отказа в согласовании проведения публичного мероприятия его организатору не направлялось. На настоящее решение будет подана апелляционная жалоба в Верховный суд РК», — цитирует сообщение администрации города РИА «Калмыкия».

Как сообщало ИА REGNUM, акция, намеченная на 27 октября, как и предыдущие мероприятия, связана с протестами против назначения на должность исполняющего обязанности главы Элисты Дмитрия Трапезникова — экс-замглавы ДНР.

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