Пермь, , 07:09 — REGNUM Прокуратура Пермского края по итогам проверки исполнения полномочий в сфере реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и региональным Фондом капремонта общего имущества в многоквартирных домах выявила ряд нарушений и внесла представление губернатору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В частности, претензии касались комплексного контроля, который должен обеспечивать регоператор, за своевременностью и качеством оказания услуг (выполнения работ) со стороны подрядчиков. Министерство ЖКХ и благоустройства не корректировало работу Фонда капремонта и участников мониторинга технического состояния жилищного фонда.

Прокуратура потребовала устранить нарушения и внесла главе края представление.

В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края заявили, что системные нарушения жилищного законодательства, изложенные в представлении, не подтверждаются. Вместе с тем представление рассмотрено, и в отношении ряда должностных лиц фонда капитального ремонта применили меры дисциплинарного взыскания, сообщает business-class.su.