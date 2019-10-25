Сеул, , 07:05 — REGNUM КНДР уведомила Южную Корею о намерениях снести здания, построенные южнокорейской стороной на горе Кымган, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что Пхеньян готов обсудить с Сеулом вопрос реконструкции или сноса южнокорейских зданий на курорте, расположенном на северокорейской горе Кымган. Соответствующее заявление КНДР передела Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября лидер КНДР Ким Чен Ын проследил за ходом строительства туристического комплекса на горе Кымган. Он распорядился демонтировать сооружения, построенные Южной Кореей, которые, по его словам, представляют собой «безвкусицу и нерациональное использование территории» туристических объектов.

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