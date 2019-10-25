Симферополь, , 06:48 — REGNUM Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27, а также фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота приняли участие в учениях на полигоне в Крыму. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По легенде учений, самолёт-разведчик Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности. Для уничтожения «неприятеля» в небо были подняты Су-30СМ, Су-27 и Су-24М.

«Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250−270», — сообщают в Минобороны.

Отмечается, что экипажи самолётов выполнили нормативы по экстренному вылету и успешно нанесли удары по наземным целям в районе горы Кончекская, применив 12 авиационных бомб.

Кроме этого, в ходе учебных полётов лётчиками были отработаны элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной противника на различных высотах, как одиночно, так и в составе пар.