Оренбург, , 06:27 — REGNUM В Оренбурге недолго оставалась вакантной должность начальника муниципального управления по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации. Пост занял Андрей Гомонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

К своим обязанностям Гомонов приступил с 24 октября. Стоит отметить, что прежний руководитель — Оксана Бондаренко — отправлена в отставку с 23 октября.

Добавим, что Андрей Гомонов имеет опыт работы в этой должности. Управление осуществляет реализацию полномочий (функций) по формированию единой городской политики в сфере размещения объектов наружной рекламы, объектов наружной информации на территории областного центра, направленной на улучшение внешнего облика муниципального образования, определение приоритетных направлений деятельности в этой сфере, указано на портале мэрии.

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