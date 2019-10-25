Москва, , 06:24 — REGNUM Современный американский псевдолиберализм ничем не отличается от кровавой диктатуры Пол Пота в Камбодже, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кедми США подарили миру охоту на ведьм и суды Линча, которые есть воплощение европейской цивилизации в американском исполнении. Сами же американцы ни с моральной, ни с аморальной точки зрения ничего придумать не смогли.

«В духовном плане Америка миру что-то дала, кроме доллара как святого, на которого нужно молиться? Вот эта дикость, которая сегодня в Америке, она из Европы, из Северной Европы. Это диктатура хамства, мерзости и псевдолиберализма», — заявил Кедми.

По его словам, если либерализм подразумевает терпимость, то здесь речь идет о полной диктатуре — заставить всех делать и думать так, как они хотят. Сегодня все, кто в Америке яростно трубит о свободе, ничем не отличаются от Пол Пота в Камбодже, считает Кедми.

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