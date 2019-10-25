Багдад, , 06:18 — REGNUM Силы безопасности Ирака для разгона протестующих в столице страны Багдаде применили водометы, сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что столкновения между протестующими и силовиками произошли в «зеленой зоне» иракской столицы, где находятся правительственные учреждения и иностранные диппредставительства. Очевидцы произошедшего утверждают, что полиция также использовала против демонстрантов слезоточивый газ. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Протесты в Ираке возобновились 24 октября, на 25 октября в стране запланированы масштабные протестные акции в Багдаде и других провинциях. В связи с этим правоохранительные органы Ирака приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября иракское правительство опубликовало второй пакет социальных реформ, которые обещает провести для удовлетворения требований протестующих. План включает в себя субсидии и строительство жилья для бедных, а также образовательные программы для безработных.

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