Москва, , 06:12 — REGNUM США превратилась из страны христианских ценностей в страну-трансгендер и навязывает это всему миру, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Америка меняет пол. Америка — страна-трансгендер… Существует очевидная тенденция. Она достаточно мощная. Она мощная настолько, что о ней вынужден был заговорить высокопоставленный американский чиновник», — заявил Михеев.

По его словам, если речь шла о мало что значащей стране на карте мира, то на это можно было бы не обращаться внимания. Но речь идет о мировой сверхдержаве, которая задает тон всему остальному человечеству и целенаправленно пытается навязать всему миру глобалистские гомосексуальные ценности.

«Либерализм стал псевдорелигией, вера в демократию стала псевдорелигией, вера в гражданскую активность становится псевдорелигией. Спасение становится на уровне пикетов, нравственность измеряется тем, вышли вы на пикет или не вышли, вышли вы на тот или иной митинг, или не вышли», — продолжил эксперт.

По его словам, США целенаправленно пытаются перевернуть с ног на голову все фундаментальные человеческие ценности и заменить их фальшивыми.

Напомним, что суд в США запретил отцу мешать своему семилетнему сыну менять пол через химическую кастрацию, на что подталкивает его собственная мать.

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