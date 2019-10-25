Москва, 25 октября 2019, 06:12 — REGNUM США превратилась из страны христианских ценностей в страну-трансгендер и навязывает это всему миру, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, если речь шла о мало что значащей стране на карте мира, то на это можно было бы не обращаться внимания. Но речь идет о мировой сверхдержаве, которая задает тон всему остальному человечеству и целенаправленно пытается навязать всему миру глобалистские гомосексуальные ценности.
По его словам, США целенаправленно пытаются перевернуть с ног на голову все фундаментальные человеческие ценности и заменить их фальшивыми.
Напомним, что суд в США запретил отцу мешать своему семилетнему сыну менять пол через химическую кастрацию, на что подталкивает его собственная мать.
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