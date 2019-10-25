Мехико, , 05:37 — REGNUM Мексиканское правительство поздравило президента Боливии Эво Моралеса с победой на президентских выборах. Соответствующее сообщение разместил представитель министра иностранных дел Мексики по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Максимильяно Рейес Зунига на своей странице в Twitter.

Эво Моралес Presidencia.gob.bo

«Правительство Мексики поздравляет Моралеса с победой и желает ему больших успехов на новом сроке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент Боливии Эво Моралес по итогам подсчета 99,81% голосов одержал победу в президентских выборах в первом туре. Тем не менее Евросоюз призвал Боливию провести второй тур голосования, чтобы «восстановить доверие» боливийского народа.

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