Владивосток, , 05:56 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение не увеличивать себе зарплату на 200 тыс. рублей, как это было заложено в проект бюджета на 2020 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Проектом бюджета на 2020 и 2021−2022 годы предусматривалось увеличение расходов на содержание губернатора. Глава региона решил не обременять краевой бюджет дополнительными расходами на содержание губернатора и отказался от повышения собственной зарплаты, сохранив её на уровне 2018 года.

«Расходы на содержание губернатора увеличиваются в соответствии с законодательством на уровень инфляции, как и у всех бюджетников. Однако я принял решение отказаться от расчётных доплат и предусмотреть в бюджете расходы на содержание губернатора не выше уровня 2018 года, когда меня избрали губернатором», — сообщил Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Герасименко, которая считается супругой Олега Кожемяко, включена в топ-25 самых богатых женщин России по версии Forbes, где занимает 24 строчку, обладая активами на 180 млн долларов. Губернатор Приморья не указывает Герасименко в ежегодной декларации о доходах. Тем не менее всегда утверждает, что женат.

По проекту бюджета на 2020 год заработная плата губернатора Приморья повышалась в 1,5 раза — до 604 тыс. рублей.