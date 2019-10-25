Мариинск, Кемеровская область, , 05:03 — REGNUM Бывшему мэру кемеровского Мариинска Владимиру Боброву отказали в восстановлении в должности, сообщают «Вести-Кузбасс».

Решение о досрочном прекращении полномочий главы города было принято местными депутатами на сессии 21 мая. Экс-мэр обратился в суд. Он требовал вернуть полномочия, возместить недополученную зарплату и компенсировать моральный вред. Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении требований. Бобров подал апелляционную жалобу. Но ему было отказано повторно.

«В отношении Боброва было заведено несколько уголовных дел. Кроме того, доказано, что он управлял служебным транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — уточняет СМИ.