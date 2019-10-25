Владивосток, , 04:45 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко возглавит приморское региональное отделение политической партии «Единая Россия», об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

Олег Кожемяко Primorsky.ru

Читайте также: Медведев одобрил инициативу 13 губернаторов возглавить реготделения ЕР

Сам Олег Кожемяко в сложившейся политической ситуации считает предложение генсовета «Единой России» «единственно правильным».

«Решение возглавить региональное отделение «Единой России» — важный и ответственный шаг, но на данный момент считаю его единственно правильным», — сказал он.

Также глава региона признал существование системных проблем в региональном отделении, возлагая за это вину на ряд партийных руководителей и рядовых членов.

«К сожалению, нужно признать, что сегодня в приморском отделении «Единой России» на всех уровнях есть люди, которые на протяжении многих лет бездействовали, или, прикрываясь партийными мандатами, решали за счёт партийно-депутатского ресурса свои личные вопросы, мало обращая внимание на интересы и чаяния жителей Приморья», — считает Олег Кожемяко.

В то же время политологи расходятся во мнении относительно правильности такого решения с точки зрения укрепления авторитета как самой партии, так и непосредственно губернатора, полагая, что часть щекотливых вопросов априори неразрешимы без дополнительных репутационных потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства России Дмитрий Медведев одобрил назначение 13 губернаторов на посты руководителей региональных отделений «Единой России».