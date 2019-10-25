Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм внёс в Конгресс США резолюцию с осуждением процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, инициированную демократами в палате представителей. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Текст резолюции опубликован на сайте юридического комитета верхней палаты Конгресса США. Она призывает палату представителей провести голосование за официальное начало процедуры импичмента, чтобы предоставить президенту США «конституционные гарантии».

В резолюции отмечается, что демократы в палате представителей начали процедуру без голосования, что является нарушением «всех прецедентов и традиций». Также в документе содержится призыв наделить равными правами представителей Республиканской и Демократической партий, чтобы республиканцы также могли вызывать на допрос свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа, а также ряд федеральных ведомств, отказались от сотрудничества с демократами по процедуре импичмента. В Белом доме подчеркнули, что расследование является незаконным, так как не проводилось официальное голосование по началу процедуры импичмента Трампа.