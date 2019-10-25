Кейптаун, , 08:28 — REGNUM Лидер главной оппозиционной партии в ЮАР «Демократический альянс» Ммуси Маймане объявил об отставке со своего поста. Решение главы оппозиции последовало после ухода из партии Германа Машабы, мэра города Йоханнесбург.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Ммуси Маймане — первый темнокожий лидер «Демократического альянса», который традиционно считается партией, принадлежащей европейцам. Под его руководством «Демократический альянс» одержал историческую победу на выборах в местные органы власти три года назад.

Многие были удивлены уходу Маймане в отставку. Как отмечается, он включил в свою политику расовое равенство, а также убеждал темнокожее население страны вступать в свою партию.

Маймане принял решение об отставке в связи с расовой дискриминацией внутри его партии. По его словам, партия «Демократический альянс» больше не является подходящим инструментом объединения нации.