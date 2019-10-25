Киншаса, , 09:05 — REGNUM Власти Демократической Республики Конго (ДРК) призвали группировки боевиков, ведущих военные действия в районах Минембве, Физи и бассейна реки Рузизи, сложить оружие. Данное заявление прозвучало на фоне ведущейся деятельности по примирению враждующих этнических групп.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, представитель вооруженных сил в операции «Сокола 2», проводимой в провинции Южное Киву, Дьедонни Касерека пояснил, что войска ДРК укрепили безопасности в городах и деревнях районов Физи и Увира. Касерека опровергнул утверждения о том, что вооруженные силы страны поддерживают одну из народностей, ведущих противостояние в стране.

В начале этой недели Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) предложила проведение операции по разоружение боевиков, являющихся выходцами враждующих этносов в данных районах.