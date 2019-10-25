Джуба, , 08:47 — REGNUM Научный сотрудник Африканского центра стратегических исследований Лука Бионг Денг раскритиковал недавние угрозы лидера оппозиции Южного Судана Риека Мачара отказаться от участия в переходном правительстве национального единства.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Мачар заявил об этом на встрече с президентом Южного Судана Салвой Кииром, на которой также присутствовала высокопоставленная делегация ООН.

Денг отметил, что решение Мачара о неучастии в коалиционном правительстве из-за нерешенных вопросов безопасности и споров о количестве штатов и их границах может повлечь за собой пагубные последствия для оппозиции.