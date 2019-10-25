Петропавловск-Камчатский, , 04:12 — REGNUM На расширенном заседании президиума Заксобрания Камчатского края на должность председателя правительства полуострова озвучили кандидатуру — глава Елизовского района Роман Василевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кандидатуру Романа Василевского предложила первый вице-губернатор Ирина Унтилова, глава Камчатки Виктор Илюхин — в отъезде. Депутаты поддержали её предложение.

29 октября на сессии Заксобрания нового премьер-министра Камчатского края согласуют.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в сентябре на Камчатке были приняты поправки в Устав края, согласно которым должности губернатора и председателя правительства теперь разделены.