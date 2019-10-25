Пекин, , 04:11 — REGNUM Бывший вице-председатель правительства Внутренней Монголии на севере Китая Бай Сянцюнь был приговорен Промежуточным народным судом Даляня в провинции Ляонин на северо-востоке Китая к 16 годам тюремного заключения, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Бай был признан виновным во взяточничестве, растрате общественных средств, инсайдерских торгах и продаже закрытой информации. Он был оштрафован на 62,5 млн юаней (около $8,84 млн), а его нелегальные накопления были изъяты, говорится в заявлении суда.

Бай неоднократно был уличен в использовании своего должностного положения ради поиска личной выгоды и лоббировании интересов третьих лиц. Он получил в период с 1999 по 2018 годы денежных средств и ценных вещей на сумму более 85,15 млн юаней. В период с 2008 по 2012 годы он незаконно присвоил общественных активов на сумму 7,12 млн юаней.

Вдобавок ко всему Бай нелегально заработал свыше 17 млн юаней на фондовых торгах, пользуясь знанием инсайдерской информации, которую также продавал третьим лицам за материальное вознаграждение, за что еще получил 40,52 млн юаней.

Бай получил относительно мягкий срок в связи с тем, что добровольно признался во всем содеянном, а также пошел на сотрудничество со следствием, выразил искреннее чистосердечное раскаяние и пообещал больше никогда не повторять своих ошибок.

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