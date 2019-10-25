Пекин, , 04:03 — REGNUM Беглый коррупционер Лин Цзяньдун добровольно сдался китайским властям и вернулся на родину спустя два месяца бегства за рубеж, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Он также пошел на сотрудничество со следствием в вопросе возврата всех его нелегальных накоплений, говорится в заявлении отдела по вопросам беглых преступников и возврата нелегальных накоплений при центральной координационной группе по борьбе с коррупцией КНР.

Лин ранее возглавлял бюро по гражданским вопросам города Бэнбу провинции Аньхой на востоке страны. Он обвиняется в получении взяток, в вязи с чем и сбежал за рубеж 2 августа текущего года.

Как отмечают китайские власти, его скорое возвращение на родину показывает эффективность действующей надзорной системы и результативность проводимых в этой сфере реформ.

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