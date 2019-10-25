Нью-Йорк, США, , 04:02 — REGNUM Россия предлагает Западу реально содействовать стабилизации обстановки в Сирии, а не поучать других. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил 24 октября в ходе заседания Совета Безопасности по ситуации в Сирии.

«Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать», — обратился Небензя к постпреду Германии при ООН Кристофу Хойсгену, раскритиковавшему вето России и Китая на резолюцию по Идлибу, предложенную Германией, Бельгией и Кувейтом.

«Я хочу задать вам вопрос — а что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других?», — сказал Небензя, подчеркнув, что Россия никого не учит, ни с кем не соревнуется, а просто делает.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Кремль скептически отреагировал на предложения Германии направить в Сирию наблюдателей и инспекторов, сочтя их запоздавшими.

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