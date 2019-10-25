Благовещенск, , 03:56 — REGNUM Заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко уходит в отставку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отставка

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Решение об этом было принято в четверг, 24 октября, пишет издание АмурИнфо. Также сообщается, что его место может занять министр образования Амурской области Светлана Яковлева, которая будет совмещать обе должности.

Сам Андрей Плутенко в телефонном разговоре с журналистом эту информацию не подтвердил, пишет издание. Предполагается, что он может уйти обратно в АмГУ, где 7 ноября пройдут выборы ректора и Андрей Плутенко в числе кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Плутенко возглавлял Амурский государственный университет более 10 лет, прежде чем перейти в политику.